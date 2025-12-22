Marathon: Art Director geht kurz vor dem geplanten Start

Joseph Cross, langjähriger Art Director von "Marathon", hat Bungie verlassen. Inzwischen sind auch einige Hintergründe dazu bekannt.

So berichtet Kotaku, dass Cross die Entscheidung selbst getroffen hat. Gleichzeitig verweist man auf die Arbeit der vergangenen sechs Jahre. Cross war schon während der "Destiny"-Ära als Lead Concept Artist tätig und kehrte mi Jahr 2020 zu Bungie zurück, um die grafische Ausrichtung von "Marathon" grundlegend mitzuprägen.

"Marathon" hat ein turbulentes Jahr hinter sich. So war der Ego-Shooter massiv verschoben worden, nachdem ein Alpha-Test kritisches Feedback ausgelöst hatte. Als Konsequenz passte Bungie mehrere Spielelemente an, darunter etwa die Einführung von Proximity-Chat.

Erst in der vergangenen Woche veröffentlichte Bungie eine ausführliche Dokumentation zu "Marathon". Unsere News zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Marathon" erscheint im März 2026 für PS5, Xbox Series X und den PC.