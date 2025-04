Marathon bekommt Release-Termin

"Marathon", der breit erwartete teambasierte Extraction-Shooter von "Destiny 2"-Entwickler Bungie, hat einen Release-Termin. Los geht es am 23. September 2025 auf PlayStation 5, Xbox Series und PC mit sowohl Cross-Play als auch Cross-Save-Funktion. Eine geschlossene Alpha-Phase wird am 23. April beginnen, dafür anmelden könnt ihr euch über Discord.

Über Marathon

Von den Machern von Halo und Destiny

"Erkunde in Bungies teambasiertem FPS-Extraction-Shooter die verschollene Kolonie von Tau Ceti IV. Wähle deinen Runner und kämpfe in Teams aus drei Personen gegen feindliche Teams und Sicherheitstrupps um Waffen und Upgrades. Überlebe und deine Beute gehört dir. Du kannst sie für zukünftige Missionen auf Tau Ceti IV verwenden, oder – wenn du mutig genug bist – für eine Reise zum verlassenen Marathon-Schiff aufbewahren.

Werde zum Runner

Wähle einen von mehreren kybernetischen Söldnern mit einzigartigen Fähigkeiten. Passe deinen Spielstil mit den Waffen, Implantaten und dem Equipment an, die du auf deinen Runs sammelst. Jeder Kampf ist eine Chance zu experimentieren, deinen Build zu perfektionieren und dein Potenzial zu entfalten.

Willkommen auf Tau Ceti IV

Was einst eine blühende Kolonie war, ist heute ein Schlachtfeld für rivalisierende Fraktionen, die um Macht und Reichtum kämpfen und Runner anheuern, um Waffen, Wertobjekte und den entscheidenden Vorteil für den Sieg aufzuspüren.

Spass und Wettkampf für alle Fähigkeitsstufen

Das erstklassige First-Person-Gunplay von Bungie macht das Spielen auf allen Schwierigkeitsstufen zu einem spannenden Erlebnis. Mit mehreren Karten zur Auswahl kannst du deine Fähigkeiten in den Einsteiger-Bereichen verbessern und dann in den schwierigen Zonen und dem Ranglisten-Modus in der ersten Saison dein Können unter Beweis stellen.

Engagiert für einen fairen Wettbewerb

Cheater machen nicht Halt – und wir auch nicht. Wir werden auch weiterhin in effektive Anti-Cheat-Massnahmen und speziellen Server-Support investieren, damit die Spiele wettbewerbsfähig bleiben."