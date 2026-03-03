Marathon: Bungie zieht Bilanz nach Server-Slam-Test

Nach dem Ende des Server-Slam-Tests zu "Marathon" hat Bungie eine erste Bilanz gezogen. Dabei ging man primär auf das Feedback von Spielern ein.

Im Mittelpunkt stehen dabei die umstrittene Benutzeroberfläche, gewünschte Duo-Lobbys sowie die Wartezeit bis zu Begegnungen mit anderen Spielern in "Marathon". Das Studio teilt mit, die Rückmeldungen jetzt systematisch auszuwerten und schon in den kommenden Tagen konkrete Massnahmen zu prüfen.

Kritik richtet sich dabei vor allem gegen das als überladen empfundene Interface: Viele Spieler bemängeln uneinheitliche Schriftgrössen, Abstände und Hervorhebungen. Bungie kündigt an, die Darstellung nach dem Start konsequent weiter zu überarbeiten, damit Nutzer Gefechtssituationen deutlich erfassen, Ausrüstung effizient verwalten und Markierungen gleichzeitig störungsfrei erkennen können.

Zudem wünschen sich viele eine vereinfachte Tastenbelegung, bei der einzelne Zuordnungen komplett gelöscht werden können. Auch separate Warteschlangen für Zweierteams stehen intern zur Diskussion. Beim Spieltempo gehen die Meinungen allerdings auseinander: Einige fordern nämlich mehr direkte Konfrontationen, andere bevorzugen dagegen den aktuellen Rhythmus. Bungie überprüft deshalb die Spielerdichte auf unterschiedlichen Karten.

"Marathon" erscheint übermorgen für PS5, Xbox Series X und den PC.