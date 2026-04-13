Marathon wohl mit stattlichem Budget

Schon seit über einem Monat können wir uns in die Welt von "Marathon" stürzen. Jetzt wurde darüber spekuliert, dass der Extraction-Shooter offenbar über ein stattliches Budget verfügt.

So berichtet Paul Tassi von Forbes, dass das Budget von "Marathon" angeblich bei mehr als 200 Millionen Dollar liegt. Wahrscheinlich überschreitet es sogar die Marke von 250 Millionen Dollar. Besagte Summe umfasst aber nicht die laufenden Kosten für Wartung und frische Inhalte nach dem Release. Bungie hat sich bisher nicht zu dem Thema geäussert.

Bereits Ende März hatte ein Analyst die Verkäufe und Absatzzahlen von "Marathon" geschätzt. Diese legen nah, dass der Titel sein Publikum gefunden hat. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Marathon" ist seit 5. März für PS5, Xbox Series X und den PC erhältlich.