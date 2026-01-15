Marathon: Neues Entwickler-Video

Im Video "Entwickler-Einblick | Runner-Hüllen" könnt ihr erfahren wie die Körper, die für das Überleben in den rauen, unberechenbaren Regionen von Tau Ceti IV entwickelt wurden.

Bungie hat das Video "Entwickler-Einblick | Runner-Hüllen" zum kommenden PvPvE-Survival-Extraction-FPS "Marathon" veröffentlicht. In Marathon erkundet ihr als biokybernetische Runner eine verschollene Kolonie auf Tau Ceti IV und müsst dabei gegen feindliche Sicherheitskräfte, rivalisierende Runner und unberechenbare Gefahren ums Überleben kämpfen.

Der Entwickler-Einblick beleuchtet, wie ihr als Runner euer Bewusstsein in Marathons spezielle Hüllen überträgt, die für den Überlebenskampf massgeschneidert wurden.