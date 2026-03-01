Bungie reagiert auf Marathon-Feedback

Mit „Marathon“ arbeitet Bungie derzeit an der Wiederbelebung einer hauseigenen Spielereihe, die ihren Ursprung bereits 1996 mit „Marathon Infinity“ hatte. Nun hat sich der Entwickler zu aktuellem Community-Feedback geäussert, das gleich mehrere zentrale Bereiche betrifft.

Konkret geht es um Rückmeldungen zum laufenden Server-Slam-Event. Im Fokus stehen dabei vor allem Performance-Probleme, das User Interface sowie verschiedene Fehlercodes und Fehlermeldungen. Das Event endet am morgigen Dienstag und stellt eine der letzten Gelegenheiten dar, „Marathon“ vor dem Kauf auszuprobieren. Gleichzeitig bleibt Bungie damit eine letzte Chance, verbleibende Bugs und technische Unstimmigkeiten auszumerzen, bevor der Titel am 5. März offiziell veröffentlicht wird.

Wie das Entwicklerteam erklärt, wolle man nach dem dritten vollständigen Tag auf Tau Ceti erneut einige der zentralen Diskussionsthemen aus der Community aufgreifen. Zudem zeigte Bungie auf, auf welchen Wegen Spielerinnen und Spieler weiteres Feedback einreichen können, sofern sie dazu bislang noch keine Gelegenheit hatten. Abschliessend bedankte sich das Studio ausdrücklich bei der Community für die investierte Zeit und die Unterstützung, um einen möglichst reibungslosen Launch zu gewährleisten.

Bei „Marathon“ handelt es sich um einen Extraction-Shooter, in dem Spielerinnen und Spieler verschiedene Aufgaben erfüllen müssen, bevor sie die jeweilige Karte wieder verlassen.