Bungie reagiert auf Kritik der Spieler

Bungie hat auf Kritik aus der Community an Mikrotransaktionen in seinem Extraction-Shooter „Marathon“ reagiert. Nur wenige Tage nach dem Start kündigte das Studio erste Anpassungen an, die bereits mit dem nächsten Patch umgesetzt werden sollen. Neben Änderungen am In-Game-Ökosystem soll das Spiel auch etwas zugänglicher werden.

Ein zentraler Kritikpunkt vieler Spieler betraf das Fortschrittssystem sowie die Wahrnehmung, dass bestimmte Inhalte zu stark mit kostenpflichtigen Elementen verknüpft seien. Bungie betonte, dass man das Feedback aufmerksam verfolge und bereits kurzfristig nachbessere. Mit dem kommenden Update sollen unter anderem Belohnungen und Fortschrittsraten angepasst werden, um den Einstieg zu erleichtern und das allgemeine Spielerlebnis zu verbessern.

Darüber hinaus erklärte das Studio, dass weitere Änderungen möglich seien, sobald mehr Daten und Community-Feedback vorliegen. Der erste Patch soll deshalb nur ein Anfang sein. Bungie wolle „Marathon“ auch nach dem Launch kontinuierlich weiterentwickeln und auf Kritik aus der Spielerschaft reagieren.