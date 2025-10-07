Marathon: Closed Technical Test angekündigt

Nachdem es diesbezüglich schon einige Gerüchte gab, folgte jetzt die offizielle Ankündigung. So gab Bungie bekannt, dass bereits bald ein Closed Technical Test zu "Marathon" stattfindet.

Besagter Closed Technical Test zu "Marathon" geht vom 22. bis 28. Oktober über die Bühne. Bewerbungen dafür sind noch bis zum 16. Oktober auf der offiziellen Website möglich. Teilnehmer aus früheren Tests müssen sich übrigens laut Bungie erneut registrieren.

Die grundsätzliche Idee hinter dem Closed Technical Test zu "Marathon" ist es, die seit der Alpha-Phase erzielten Verbesserungen zu prüfen. In diesem Rahmen werden uns drei Karten, fünf Runner-Hüllen, Proximity-Chat, ein frisch abgestimmtes Kampf-Tempo, Solo-Queue, intensiveres Umwelt-Storytelling und mehr geboten.

"Marathon" ist für PS5, Xbox Series X und den PC in Entwicklung, hat aber bisher noch keinen Releasetermin.