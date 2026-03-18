Marathon testet zeitlich begrenzten Duos Modus

Bungie testet für den Extraction-Shooter "Marathon" einen zeitlich begrenzten Duos-Modus. Er ist ab heute zwei Wochen lang verfügbar.

Gespielt wird dabei ausschliesslich auf der Perimeter-Karte von "Marathon" und eine automatische Spielersuche ist nicht vorgesehen. Teilnehmer müssen vorher Zweierteams bilden und treten nur gegen andere Duos an. Laut Game Director Joe Ziegler handelt es sich hierbei um ein Experiment, dessen Umsetzung bewusst provisorisch bleibt, um erstmal frühzeitig Erfahrungen zu sammeln.

Sollte alles gut laufen, könnte besagter Modus dauerhaft integriert und auf mehrere Karten ausgeweitet werden. Simultan könnten sich Auswirkungen auf Spielbalance und Abläufe ergeben, zum Beispiel durch schnellere Ressourcenverteilung oder häufigere Gefechte. Auch die Auslastung beim Matchmaking gilt als zentraler und wichtiger Faktor für eine mögliche langfristige Einführung.

Erst gestern war ein sehenswerter Auszeichnungstrailer zu "Marathon" veröffentlicht worden. Unsere News zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Marathon" ist seit 5. März für PS5, Xbox Series X und den PC erhältlich.