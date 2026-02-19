Marathon: Neues Entwickler-Einblicke-Video

Bungie hat das Video "Entwickler-Einblick | Die Musik von Marathon" zu seinem PvPvE-Survival-Extraction-FPS Marathon veröffentlicht.

Der Entwickler-Einblick widmet sich der Klangwelt von "Marathon", in der sich moderne, elektronische Elemente und menschliche Performances zu einer einzigartigen musikalischen Einheit verschmelzen.

Vier Originaltracks sind ab sofort auf allen grossen Musik-Streaming-Plattformen verfügbar:

Marathon (Original Soundtrack EP)

Rhythm of Writhing Constellations (2:25)

Focused Erasures and Sub-Routine Resets (1:22)

We Stole a Moon (2:02)

Code Race [Extended] (9:34)

Der komplette Original-Soundtrack und die Musik von "Marathon" sind ab dem 6. März auf allen grossen Streaming-Plattformen verfügbar.

Erinnerung: Der "Marathon"-Server-Slam läuft vom 26. Februar bis zum 2. März

Spieler aus der ganzen Welt können sich während des Open-Preview-Server-Slams zwischen dem 26. Februar 2026 um 19 Uhr MEZ und dem 2. März um 19 Uhr MEZ auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und Steam ins "Marathon"-Erlebnis stürzen.

Mehr über den Server Slam und die Prämien erfahrt ihr hier.