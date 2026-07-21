Marathon: Game Director verlässt Bungie

Joe Ziegler, Game Director von "Marathon", hat Bungie verlassen. Eine neue Leitung für den Ego-Shooter wurde aber schon gefunden.

Demnach übernehmen jetzt der frühere Assistant Game Director Del Chafe III und Creative Director Julia Nardin die Leitung von "Marathon". Beide hatten schon vorher wichtige Führungsaufgaben im Team und sollen nun die weitere Entwicklung des Ego-Shooters begleiten.

Erst gestern war bekanntgeworden, dass "Marathon" einen neuen General Manger bekommt. Unsere Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Marathon" ist seit 5. März für PS5, Xbox Series X und den PC erhältlich.