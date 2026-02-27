Marathon: Umfangreiches Gameplay

Dem aktuellen Server-Slam-Event verdanken wir umfangreiche Gameplay-Impressionen aus "Marathon". Diese wollen wir euch selbstverständlich nicht vorenthalten.

Hier werden uns die ersten 22 Minuten aus "Marathon" gezeigt. In diesem Zusammenhang gibt es zunächst das Intro, dann das Tutorial und schliesslich auch eine Mission zu sehen. Insgesamt wird dadurch gut vermittelt, was von dem Extraction-Shooter konzeptionell zu erwarten ist.

Erst vorgestern war ein atmosphärischer Trailer zu "Marathon" veröffentlicht worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Marathon" erscheint am 5. März für PS5, Xbox Series X und den PC.