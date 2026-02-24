Marathon: Umfangreiches Gameplay

Bungie hat frisches Gameplay aus "Marathon" veröffentlicht. Dieses ist ziemlich umfangreich ausgefallen.

Hier wird uns nämlich über 18 Minuten lang ein kompletter Spieldurchgang auf der Perimeter-Map von "Marathon" gezeigt. Dabei lernen wir natürlich auch die unterschiedlichen Facetten der Karte und einige der Gegner kennen. Ausserdem wird dadurch das generelle Spielgefühl vermittelt.

Erst in der letzten Woche stellte uns ein Entwicklervideo die musikalische Untermalung von "Marathon" näher vor. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Marathon" erscheint am 5. März für PS5, Xbox Series X und den PC.