Marathon: Bungie plant Story langfristig

Bungie hat jetzt in Person von Creative Director Julia Nardin erklärt, dass man eine langfristige Story für "Marathon" in Planung hat. Eine Beteiligung der Spieler daran ist aber auch möglich.

Demnach ist die Story von "Marathon" über mehrere Jahre hinweg geplant, sie soll sich gleichzeitig aber flexibel weiterentwickeln können. So hat das Team diesbezüglich zwar eine klare Richtung für die kommenden Jahre, aber die Entwicklung soll bewusst offen gehalten werden.

Die Spieler sollen durch ihr Feedback zudem Einfluss auf die Gestaltung der Handlung nehmen können, vor allem im Rahmen eines Live-Service-Ansatzes. Jede neue Saison soll dabei stets als Einstiegspunkt dienen, wodurch auch neue Spieler jederzeit in die Geschichte um Tau Ceti IV einsteigen können.

Im April hatte ein Analyst spekuliert, dass "Marathon" über ein stattliches Budget verfügen könnte. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Marathon" ist seit 5. März für PS5, Xbox Series X und den PC erhältlich.