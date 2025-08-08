Marathon: Neue Angabe zum Releasefenster

Sony hat sich jetzt in Person von Finanzchefin Lin Tao zum aktuellen Releasefenster für "Marathon" geäussert. Dies geschah nach der Vorstellung der jüngsten Quartalszahlen.

Demnach soll "Marathon" bis spätestens Ende März 2026 veröffentlicht werden. Bereits im Herbst möchte man den konkreten Releasetermin enthüllen.

Trotz des früheren Entwicklungsrückstands sieht man nämlich Fortschritte bei "Marathon". Eine Einstellung des Projekts ist laut Tao momentan nicht zu erwarten. Sollte dieser Fall aber doch eintreten, würde Sony den Unternehmenswert von Bungie neu bewerten müssen.

Parallel dazu schreitet die Integration von Bungie in die PlayStation Studios gut voran und die ursprünglich zugesicherte Unabhängigkeit des Studios wird zunehmend aufgehoben. Eine komplette Eingliederung ist langfristig vorgesehen.

"Marathon" wurde im Mai 2023 für PS5, Xbox Series X und den PC angekündigt.