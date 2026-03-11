Änderung des Schwierigkeitsgrad

Der Extraction-Shooter „Marathon“ hat kurz nach seinem Start bereits ein erstes Balance-Update erhalten. Der Patch bringt mehrere Anpassungen mit sich – darunter auch eine unerwartete Änderung beim Schwierigkeitsgrad.

Laut Entwickler Bungie profitieren vor allem Solo-Spieler vom Update. Wer mit dem sogenannten Rook-Runner-Shell allein in eine Runde startet, erhält künftig denselben Bonus auf Fraktions-Ruf beim erfolgreichen Extrahieren wie andere Solo-Spieler. Zudem wurde ein Fehler behoben, durch den die Position des Rook-Charakters auf der Karte nicht korrekt angezeigt wurde.

Die Änderungen gelten als Teil eines grösseren Feintunings am Gameplay. Bungie sammelt derzeit aktiv Feedback aus der Community und prüft unter anderem weitere Anpassungen bei Steuerung, Benutzeroberfläche sowie der allgemeinen Spielbalance. Auch technische Punkte wie eine hohe CPU-Auslastung stehen auf der Liste der Entwickler.

„Marathon“ ist ein teamorientierter Extraction-Shooter von Bungie, in dem Spieler als sogenannte Runner wertvolle Ausrüstung sammeln und versuchen müssen, lebend aus den Missionen zu entkommen. Der Titel setzt stark auf Risiko-Belohnungs-Mechaniken – stirbt eine Figur während einer Mission, geht die mitgeführte Ausrüstung verloren.