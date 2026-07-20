Marathon bekommt neuen General Manager

Nur wenige Monate nach seinem Release bekommt "Marathon" einen neuen General Manager. Zuvor hatte Scott Taylor diese Position für mehr als sieben Jahre.

Demnach übernimmt ab jetzt Joshua Deane zusätzlich zu seiner Funktion als Head of Product die Rolle des General Managers von "Marathon". Er verantwortet dabei unter anderem die Weiterentwicklung des Titels, die Organisation des Teams oder die langfristige Produktstrategie des Studios. Warum es zu dieser Umbesetzung kam, ist unklar.

Erst Anfang Juni ist "Marathon" in seine zweite Season gestartet. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Marathon" ist seit 5. März für PS5, Xbox Series X und den PC erhältlich.