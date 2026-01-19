Marathon hat ein Release-Termin

Bungie gab heute bekannt, dass "Marathon" am 5. März 2026 erscheinen wird. In "Marathon" erkundet ihr als biokybernetische Runner eine verschollene Kolonie auf Tau Ceti IV und müsst dabei gegen feindliche Sicherheitskräfte, rivalisierende Runner und unberechenbare Gefahren ums Überleben kämpfen.

Die englische Synchronbesetzung für Marathon

Krizia Bajos, Samantha Béart, Beau Bridgland, Ry Chase, Roger Clark, Darin De Paul, Jennifer English, Dave Fennoy, Nika Futterman, Morla Gorrondona, Reina Guthrie, Donnla Hughes, Keston John, Sohm Kapila, Rich Keeble, Elliot Knight, Erica Lindbeck, Piotr Michael, Brent Mukai, Neil Newbon, Ariana Nicole George, Emily O'Brien, Lee Shorten, Jason Spisak, Ben Starr, JB Tadena, Fred Tatasciore, Craig Lee Thomas, Elias Toufexis, Oliver Vaquer, Scott Whyte, Tracy Wiles, Erin Yvette

"Marathon" wird ausserdem vollständig lokalisierte Dialoge für alle unterstützten Sprachen bieten. Die vollständige Synchronbesetzung wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Parallel zur Weiterentwicklung der Spielwelt wird auch das Ensemble der Stimmen stetig wachsen.

Der DualSense Wireless-Controller – Marathon Limited Edition ist mit markanten Grafiken und kantigen Formen gestaltet, die von der futuristischen Welt von Marathon inspiriert sind.