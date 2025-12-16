Marathon: Bungie nennt Releasemonat

Bungie hat eine umfangreiche Video-Dokumentation zu "Marathon" veröffentlicht. In diesem Rahmen wurde auch ein Releasemonat für das Spiel genannt.

Besagte Doku trägt den Titel "Vision of Marathon" und enthüllt mit dem März 2026 einen konkreten Releasemonat sowie weitere Details:

Bungie plant demnach für "Marathon" eine fortlaufende Roadmap mit kostenlosen Gameplay-Updates, welche über das gesamte Jahr hinweg veröffentlicht werden. Vorgesehen sind etwa neue Karten, zusätzliche Runner-Shells, zeitlich begrenzte Events und weitere Inhalte. Der Start erfolgt in der ersten Season mit der Erkundung des Cryo-Archivs auf der UESC Marathon. Weitere Details zur Roadmap und zu den saisonalen Inhalten will das Studio werden wir näher am Marktstart erfahren.

Parallel wurden zentrale Neuerungen seit der Alpha-Phase erläutert. Dazu zählen unter anderem der Proximity-Chat, eine Solo-Warteschlange sowie Rook, eine Runner-Shell, mit der laufende Matches geplündert werden können.

Inhaltlich setzt "Marathon" stärker auf ein düsteres, aber bodenständiges Science-Fiction-Szenario. Wir übernehmen darin die Rolle eines Runners, der sein Bewusstsein in verschiedene Shells mit jeweils eigenen Fähigkeiten überträgt. Die grafische Darstellung wurde ausgebaut, zum Beispiel durch zerfallende Körper besiegter Runner, eine dichtere Umgebungsnarration und eine stärkere Einbindung von Audio.

Zum Start stehen dann vier Zonen zur Verfügung, darunter drei Oberflächengebiete und das Cryo-Archiv als anspruchsvoller Endgame-Bereich. Ergänzt wird das gesamte Konzept durch ein erweitertes Loot- und Anpassungssystem, Fraktionen mit Aufträgen und Upgrade-Bäumen sowie einen Codex, welcher Fortschritt, Erfolge und erzählerische Entdeckungen dokumentiert.

"Marathon" ist für PS5, Xbox Series X und den PC in Entwicklung.