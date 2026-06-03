Marathon – Saison 2 ist jetzt live

Saison 2 von "Marathon" ist jetzt für alle Spieler verfügbar. Mit dem Update kommen die Zone "Nachtmoor", die neue Runner-Hülle "Sentinel", neue Waffen, ein neues System zur Anpassung der Runner-Hüllen-Stats, ein schnellerer Fraktionsfortschritt sowie mehrere Verbesserungen der Spielqualität hinzu, die auf dem Feedback der Spieler basieren.

Bis zum 9. Juni bietet Saison 2 ebenfalls Überleben – Gesponsert, einen neuen experimentellen Modus. In diesem asymmetrischen Modus erkundet und plündert zunächst eine einzelne Crew mit Sponsoren-Kits das neue Düstermoor (Nacht) im Kampf gegen die UESC und neue, im Schatten lauernde Gegner. Danach kämpft sie mit ROOK-Einheiten gegen die letzte Exfil.

Ausserdem ist die erste Open-Play-Woche von "Marathon" auf PlayStation 5, Steam und Xbox Series X|S jetzt live, sie dauert bis zum 9. Juni. In dieser Woche kann das komplette Spiel gespielt werden. Alle erzielten Fortschritte werden beim Kauf des Spiels in Saison 2 übernommen.