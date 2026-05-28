Marathon: Saison 2 startet am 2. Juni

Saison 2 von "Marathon" ist ab dem 2. Juni für alle Spieler verfügbar. Mit dem Update kommen die Zone "Nachtmoor", die neue Runner-Hülle "Sentinel", neue Waffen, ein neues System zur Anpassung der Runner-Hüllen-Stats, ein schnellerer Fraktionsfortschritt sowie mehrere Verbesserungen der Spielqualität hinzu, die auf dem Feedback unserer Spieler basieren.

Zu den wichtigsten Neuerungen, die mit Saison 2 für Marathon kommen, gehören:

Düstermoor (Nacht), eine noch düsterere Version des Originals - Neue Spielmechaniken, neue Kämpfer und Umgebungsherausforderungen, die Marathon ins Survival-Horror-Genre rücken - Neues Equipment speziell fürs Überleben in der Dunkelheit: Taschenlampen, Nachtsichtvisiere, Leuchtsignale und mehr - Ein neuer Bereich in den oberen Räumen des Komplexes - Neue Geheimnisse, Kämpfer und Beute

Die Runner-Hülle Sentinel, eine defensive Hülle, die dazu dient, Stellungen zu sichern und Teamkameraden zu schützen

Das Kit von Sentinel hat eine automatisierte Laserplattform, die anfliegende Granaten und Raketen abschiesst und gleichzeitig die Waffenhandhabung der eigenen Crew in der Nähe verbessert; Snare-Minen locken heranstürmende Gegner in die Falle und ein Kurzstrecken-Bewegungssensor erkennt Aktivitäten in der Nähe

Die Wiege, die neue Möglichkeiten bietet, die Stats der Runner-Hülle zu verbessern, ohne Einschränkungen durch den Fraktionsfortschritt - Die Upgrades werden auf alle Runner-Hüllen übertragen, können jederzeit neu konfiguriert werden (ohne Strafen); zudem schalten die Spieler beim Erreichen bestimmter Schwellenwerte zusätzliche Perks frei, wodurch sie mehr Kontrolle darüber haben, wie sie ihre Charaktere im Laufe der Saison aufbauen und anpassen

Vom 2. bis 9. Juni findet ausserdem die erste Open-Play-Woche von Marathon auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC statt. In dieser Woche kann das komplette Spiel gespielt werden. Alle erzielten Fortschritte werden beim Kauf des Spiels in Saison 2 übernommen.