Marathon Server Slam angekündigt

Bungie hat mehrere Updates für "Marathon" enthüllt, darunter Details zum Server Slam, einen Trailer mit mehr Informationen über die Geschichte des Spiels sowie Waffentalisman-Prämien für PlayStation Plus-Spieler.

Marathon Server Slam vom 26. Februar bis zum 2. März

Spieler aus aller Welt können sich während des Open-Preview-Server-Slams zwischen dem 26. Februar 2026 um 19 Uhr MEZ und dem 2. März um 19 Uhr MEZ auf Steam, PlayStation 5 und Xbox Series X|S ins "Marathon"-Erlebnis stürzen. Marathons Server Slam wird auch Teil der diesjährigen Steam-Spielevorschau sein.

Der Server Slam bietet eine Einführung ins Gameplay von Marathon und hält eine begrenzte Auswahl an Karten, Runner-Hüllen und Aufträgen bereit. Weitere Karten, Fraktionen, Aufträge, Ausrüstungsgegenstände und mehr werden mit der Veröffentlichung und im Verlauf von Saison 1 hinzugefügt.

Spieler, die während des Server Slams die Einführungsmission abschliessen, verdienen ein spezielles Abzeichen und Banner, mit dem sie dieses Event bei der Veröffentlichung feiern können.

Bungie möchten auch dafür sorgen, dass sich eure Spielzeit während des Server Slams für euch lohnt. Daher könnt ihr für Marathons Veröffentlichung am 5. März stufenabhängige Ausrüstungspakete verdienen, die Waffen, Implantate und mehr Dinge enthalten, die euch eure ersten Runs erleichtern sollten.

Waffentalismane für PlayStation Plus

Bungie hat auch besondere Prämien für PlayStation Plus-Spieler in "Marathon" angekündigt; dabei handelt es sich um drei einzigartige Waffentalismane als Hommage an "Helldivers 2", "Death Stranding 2" und "Ghost of Yōtei".

Waffentalismane für PlayStation Plus in Marathon:

Helldivers 2 – Für die Freiheit (Waffentalisman)

Death Stranding 2 – Kampfgitarre (Waffentalisman)

Ghost of Yōtei – Onryō (Waffentalisman)

Diese Waffentalismane können von PlayStation Plus-Abonnent nach der Veröffentlichung von Marathon am 5. März auf der Seite Exklusive Pakete mit PlayStation Plus eingelöst werden.

"Marathon" erscheint am 5. März in der Standard und Deluxe Edition für PlayStation 5, Steam und Xbox Series X|S.