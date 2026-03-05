Marathon startet heute Abend um 19:00

Heute um 19 Uhr MEZ ist es endlich soweit! "Marathon", der PvPvE-Survival-Extraction-Shooter von Bungie, dem Entwicklerstudio von "Halo" und "Destiny", startet auf PlayStation 5, Xbox Series und dem PC. Dabei bietet der der Shooter vollständiges Cross-Play und Cross-Save zwischen allen Plattformen.

In "Marathon" erkundet und plündert ihr als biokybernetische Runner eine verschollene Kolonie auf Tau Ceti IV und müsst dabei gegen feindliche Sicherheitskräfte, rivalisierende Runner und unberechenbare Gefahren ums Überleben kämpfen.

Unseren Ersteindruck von "Marathon" findet ihr hier.

Zum Start wird "Marathon" drei Zonen, alle sechs Runner-Hüllen, Zugriff auf den Rook-Frame, sechs Fraktionen, 28 Waffen (plus Mods, Implantate, Kerne) sowie kosmetische Gegenstände, Erfolge und Geschichten im Codex enthalten. Neben dem Ranglisten-Wettkampfmodus erhält "Marathon" Mitte März zudem mit dem umfangreichen Cryo Archive-Inhaltsupdate eine erste Endgame-Zone.

In Saison 2 bemerkt die UESC die kriminellen Aktivitäten der Runner und wird entsprechend reagieren. Hinzu kommen Inhalte wie die neue Sentinel-Runner-Hülle, neue Waffen, Mods, Kerne und das Cradle-System. Zudem wird die Nachtversion von Dire Marsh eingeführt, in der Spieler überleben müssen, während das Licht ausgeht und Verstärkung der UESC eintrifft.