Marathon: Tau Ceti ruft!

Bungie hat ein Musikvideo veröffentlicht, das im "Marathon"-Universum spielt und einen Einblick in den riskanten Job eines Runners auf Tau Ceti IV gibt. Der Film wurde von Harmony Korine und Sam Goldwater gedreht und enthält brandneue Musik von Ryan Lott von Son Lux sowie Texte von Poppy.
In Death We’ve Just Begun
Geschrieben und aufgeführt von Ryan Lott und Son Lux
Gesang und Text von Poppy
Gemischt von Chris Tabron bei Rumours, Brooklyn
Mastering von Dave Kutch im Mastering Palace, New York City
"Marathon", das neue Spiel von den Machern von Halo und Destiny, erscheint morgen, am 5. März, um 19:00 Uhr MEZ für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.
Unseren Ersteindruck zu "Marathon" - inklusive Video - haben wir bereits gestern veröffentlicht.