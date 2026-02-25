Marathon: Atmosphärischer Trailer

Bungie versorgt uns mit einem neuen Trailer zu "Marathon". Diesen wollen wir euch selbstverständlich nicht vorenthalten.

Hier werden uns fast eineinhalb Minuten lang kinoreife Szenen aus "Marathon" geboten. Diese zeigen in erster Linie die Erforschung eines düsteren Planeten. Dabei wird, auch durch die dezente musikalische Untermalung, ordentlich Atmosphäre erzeugt, was definitiv Lust auf mehr macht.

Erst gestern waren umfangreiche Gameplay-Impressionen aus "Marathon" veröffentlicht worden. In diesem Rahmen stellte man uns die Perimeter-Map genauer vor. Unsere Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Marathon" erscheint am 5. März für PS5, Xbox Series X und den PC.