Marathon: Packender Auszeichnungstrailer

Bungie hat einen sehenswerten Auszeichnungstrailer zu "Marathon" veröffentlicht. Diesen solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier wird uns nämlich über eine Minute lang kurz, knapp und präzise erklärt, was "Marathon" ausmacht. Wie bei diesem Trailerformat üblich geschieht dies mit einer kurzweiligen Mischung aus In-Game-Sequenzen und dazu passenden Zitaten der Fachpresse.

Bereits kurz nach dem Release war ein erstes Balance-Update für "Marathon" veröffentlicht worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Marathon" ist seit 5. März für PS5, Xbox Series X und den PC erhältlich.