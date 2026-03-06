Marathon für weitere Plattformen?

Es könnte sein, dass "Marathon" bald noch für weitere Plattformen erscheint. Zumindest wurde jetzt ein erstes Anzeichen für Portierungen des Extraction-Shooters gesichtet.

Konkret ist ein ESRB-Rating für eine PS4- und eine Xbox-One-Version von "Marathon" aufgetaucht. Besagte Ratings bzw. Einstufungen sind in der Regel zumindest ein guter Indikator, aber eben keine Garantie für eine spätere Veröffentlichung. Bungie selbst hat bisher noch nicht zu dem Thema geäussert.

Wir konnten "Marathon" bereits genauer unter die Lupe nehmen. Unseren ausführlichen Artikel könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Marathon" erschien gestern für PS5, Xbox Series X und den PC.