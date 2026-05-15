Marathon: Start-Termin für die zweite Season

Bungie hat erste Informationen zur zweiten Season von "Marathon" verraten. Den Start-Termin dafür kennen wir auch bereits.

Demnach wird die zweite Season in "Marathon" am 2. Juni beginnen. Diese hört auf den Namen "Nightfall".

Mit dem Start der zweiten Season von "Marathon" werden das Runner-Level, der Rang, der Inhalt des Tresors und der Ausrüstung, die Credits, die Schemata, das Fraktionslevel und die Upgrades sowie die Prioritätsaufträge jedes Spielers auf Null zurückgesetzt. Aber wir verlieren natürlich nicht alles.

Der Zugang zu freigeschalteten Fraktionen bleibt nämlich bestehen, genau wie verdiente und gekaufte kosmetische Gegenstände, Für Codex-Einträge sowie alle LUX- und Seiden-Währungen, die wir auf unserem Konto haben, gilt dasselbe. Die Grösse unseres Tresors wird erhöht und der Fraktionsfortschritt beschleunigt, was bedeutet, dass es dieses zweite Mal nicht sonderlich mühsam sein sollte.

Ab der zweiten Saison können wir zudem ein bestimmtes Level an gesponsertem Kit beanspruchen, je nachdem, wie hoch unser Runner-Level in der ersten Saison war. Wenn wir es beispielsweise schaffen, vor Beginn der nächsten Season Level 75 zu erreichen, erhalten ein kostenloses gesponsertes Kit der Seltenheitsstufe "Purple", um uns wieder auszurüsten.

Abschliessend hat Bungie verraten, dass wir uns in der Woche vor dem Start der zweiten Season von "Marathon" (also ab dem 25. Mai) auf genauere Informationen dazu freuen dürfen. Dann wird es selbstverständlich auch einen Trailer dazu geben.

"Marathon" ist seit 5. März für PS5, Xbox Series X und den PC erhältlich.