March of Giants: Alpha erweitert

Die Closed Alpha für "March of Giants" hat nun ihre Pforten auch für europäische Spieler geöffnet, die das neu angekündigte kostenlose 4v4-Kriegs-MOBA für PC von Amazon Games Montreal ausprobieren und ihre Erfahrungen teilen möchten. Ab sofort bis zum 14. September können interessierte Spieler auf Steam Zugang beantragen.

Europäische Zucker werden während der Closed Alpha auf die US-Ost-Server umgeleitet. Die Latenz zu diesen Servern ist nach Beobachtungen des Teams zwar nicht optimal, liegt aber durchweg innerhalb des für das Matchmaking akzeptablen Bereichs. Um die Auswirkungen dieses erhöhten Pings zu verringern, werden Einladungen an Regionen mit einer geringeren durchschnittlichen Latenz priorisiert. Spezielle europäische Server werden in zukünftigen Tests zur Verfügung stehen, sind jedoch während der Closed Alpha noch nicht verfügbar. Momentan wird nur die englische Lokalisierung unterstützt.