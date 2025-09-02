March of Giants: Erstes Gameplay

Um die Ankündigung des Free-to-Play-4-gegen-4-War-MOBAs "March of Giants" letzte Woche zu feiern, hat Amazon Games Montreal erstes Gameplay veröffentlicht.

"March of Giants" spielt auf urbanen Schlachtfeldern voller Magie und Technologie, die ans frühe 20. Jahrhundert erinnern. Ihr schlüpft in die Rolle eines "Giganten" in der finalen Schlacht eines ein Jahrhundert währenden Konflikts. Das War-MOBA gewährt euch die Kontrolle über Tausende von Soldaten innerhalb des taktischen Rahmens eines kompetitiven MOBAs.

Interessierte Spieler aus Nordamerika können zudem an einer Closed Alpha teilnehmen, die diese Woche startet. Eine Testphase für Europäer ist aktuell noch nicht möglich, dürfte aber folgen.