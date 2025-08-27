March of Giants: Neues Free2Play-Game

Amazon Games hat heute "March of Giants" enthüllt, ein Free-to-Play 4-gegen-4-MOBA für PC. Spieler in Kanada, Mexiko und den USA können sich jetzt auf Steam anmelden, um am Alpha-Test teilzunehmen, der vom 2. bis 10. September stattfindet. (Weitere Regionen folgen!)

"March of Giants" spielt auf urbanen Schlachtfeldern voller Magie und Technologie, die ans frühe 20. Jahrhundert erinnert. Ihr schlüpft in die Rolle eines überragenden Giganten in der finalen Schlacht eines ein Jahrhundert währenden Konflikts. Das War-MOBA gewährt euch die Kontrolle über tausende von Soldaten innerhalb des taktischen Rahmens eines kompetitiven MOBAs.

"March of Giants" ist der erste Titel von Amazon Games Montreal. Das Studio wird von Creative Director Xavier Marquis geleitet und beschäftigt Veteranen von "Rainbow Six Siege" in vielen Schlüsselpositionen. Weiter Informationen zu Xaviers Vision für Studio und Spiel gibt es hier.

"March of Giants ist unser Versuch, die epischen Ausmasse von Kriegen ins MOBA-Genre zu integrieren. Wir wollten etwas erschaffen, das den taktischen Tiefgang eines traditionellen MOBAs mit innovativen Mechaniken verbindet, die es Spielern erlauben, riesigen Armeen zu kontrollieren und auf dem Schlachtfeld taktisch einzusetzen. Wir sind seit vielen Jahren mit Leidenschaft an der Arbeit und freuen uns, es endlich mit der Welt teilen zu können."

Creative Director Xavier Marquis

Das Spiel führt folgende Mechaniken ein, die neu im MOBA-Genre sind:

• Spielt als Giganten: Dominiert die Front als Kommandant mit einzigartigen Fähigkeiten in 4-gegen-4-Schlachten. • Führt eure Truppen an: Kommandiert tausende kampferprobte Soldaten, feuert sie an oder sendet sie aus, eure Feinde zu zerstören. • Nutzt bauliche Strukturen: Baut und nutzt Gebäude, um feindliche Giganten zu bekämpfen oder eure Türme zu verteidigen.

"Xavier und das Team in Montreal haben eine grossartige Vision und wir glauben daran, dass sie frischen Wind ins MOBA-Gerne bringen können. Sie haben schon gezeigt, wie leidenschaftlich und professionell sie kompetitive und innovative Spiele abliefern können. Wir freuen uns darauf, während der Closed Alpha Spielerfeedback sammeln zu könne, um die Zukunft des Spiels weiter zu gestalten."

Christoph Hartmann, VP von Amazon Games über "March of Giants"

Die Closed Alpha dient dazu, Spielerfeedback zu sammeln, sowie Kernelemente und Stabilität auszutesten, damit das Team diese verfeinern kann, bevor grössere Tests angesetzt werden. Die jetzige Alpha ist nur in Nordamerika verfügbar; weitere Test in zusätzlichen Regionen sind für die Zukunft geplant. Während der Alpha haben Spieler Zugriff auf 15 Giganten mit einzigartigen taktischen Fähigkeiten. Zehn davon sind von Anfang an verfügbar, weitere fünf lassen sich freispielen.

Wer an der Alpha interessiert ist, kann sich auf der "March of Giants Steam"-Page bewerben. Die Alpha steht unter NDA.