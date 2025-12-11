Mariachi Legends erscheint 2026

Für das an mexikanische Folklore angelehnte Metroidvania Action-Jump ’n’ Run von Halberd Studios, "Mariachi Legends", wurde der Release-Zeitraum eingegrenzt. So soll der 2D-Plattformer im Pixel-Stil im zweiten Quartal des Jahres 2026 erscheinen, also bis Ende Juni. Als Plattformen wurden PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch und PC auserkoren. Zum frischen Trailer geht es hier entlang:

"Mariachi Legends ist ein brutales, pixelartiges, kampforientiertes Metroidvania, das im Herzen Mexikos spielt. Du schlüpfst in die Rolle von Pablo Cruz, einem Detektiv, der einen Pakt mit dem Tod selbst geschlossen hat. Sie hat Pablo die Fähigkeit verliehen, sich in die mächtige La Sombra zu verwandeln, wodurch er gegen die Kriminellen kämpfen kann, die seine Heimatstadt bedrohen. Im Gegenzug hat Pablo geschworen, Madre Catrina das Eine zu bringen, das sich ihrem Griff entzogen hat: den Mann, der ihre Macht herausforderte und unsterblich wurde.

VIELSEITIGER UND ÜBERNATÜRLICHER KAMPF

Teste deine Reflexe und zeige deinen einzigartigen Kampfstil, während du Beute machst und aufsteigst.

Perfektioniere deine Parierfähigkeiten und geniesse brutale Kämpfe voller spektakulärer Finisher.

Finde und rüste eine grosse Auswahl an Waffen und Nebenwaffen aus, um deinen Kampfstil zu personalisieren. Von Pistolen und Schwertern bis hin zu Peitschen und magischen Zaubern – das Durchstreifen der Gassen wird dynamisch und intensiv!

Sammle kontinuierlich neue Fähigkeiten, die dich im Verlauf der Geschichte noch mächtiger machen.

DAS BUNTE UND LEBHAFTE VIERTEL

Willkommen in Santa Mascota, einer kleinen Stadt, die für ihre lebhaften Strassen, farbenfrohen Bewohner und – in letzter Zeit – für eine gefährliche Pechsträhne bekannt ist. Jemand muss Santa Mascotas Glück zurückbringen, und mit deiner Erfahrung bist du dafür genau der Richtige.

Setze deine Detektivfähigkeiten ein, um verlassene Leichen zu finden, Verdächtige zu befragen und schliesslich das Geheimnis hinter mehreren Todesfällen in der Stadt zu lösen.

Sieh zu, wie deine Heimatstadt zum Leben erwacht – die Einwohner eröffnen Läden, teilen einen Drink mit dir und bieten sogar herausfordernde Nebenquests an.

DAS GLÜCK LIEBT DIE MUTIGEN

Lass dir von Madre Catrina zu Beginn des Spiels dein Schicksal voraussagen, um deine einzigartigen Umstände und Fähigkeiten zu bestimmen.

Suche während deiner Reise nach verschiedenen Tarotkarten und entdecke die unterschiedlichen Kräfte, die sie verleihen können. Finde sie alle und werde unaufhaltbar.

ABENTEUER RUND UM DIE UHR

Erkunde eine riesige Doppelkarte, die vertraute Pfade in neue Herausforderungen verwandelt.

Das Tag-, Nacht- und Vollmond-System bietet zahlreiche Möglichkeiten, Orte erneut zu besuchen – jedes Mal mit einzigartigen Veränderungen, die dein Erlebnis auffrischen und ganze Gebiete neu definieren.

Finde Sonnen- und Mondtore und interagiere zum richtigen Zeitpunkt mit ihnen, um versteckte Bereiche und begehrte Sammlerstücke freizuschalten. Wenn du dich nachts hineinwagst, wirst du von allerlei nachtaktiven Kreaturen gejagt, die den eroberten Gebieten neues Leben einhauchen und dein Abenteuer neu gestalten.

EIN FEST FÜR DEN GAUMEN