Mario Kart World: Neue Details zur Entstehung & Konzipierung

Nintendo höchstselbst hat jetzt in Person von einigen Mitgliedern des zugehörigen Entwicklerteams frische Details zur Entstehung und Konzipierung von "Mario Kart World" verraten. Dabei wurden einige interessante Einsichten gewährt.

Demnach entstanden erste Prototypen von "Mario Kart World" bereits im Jahr 2017, also während man noch mit "Mario Kart 8 Deluxe" beschäftigt war. Die Entwicklung selbst begann dann am Ende des selben Jahres. Auch der Name war bereits früh gewählt - auch deshalb, weil man damit den neuen konzeptionellen Ansatz unterstreichen wollte (folglich war "Mario Kart 9" nie wirklich im Gespräch).

Früh hatte man sich zudem für die Vergrösserung des Fahrerfeldes von zwölf auf 24 entschieden. Als Plattform war dagegen ursprünglich die erste Switch anvisiert worden, aber letztlich wurde es der Nachfolger. Hauptgrund dafür waren technische Aspekte. So waren etwa 60 Bilder pro Sekunde nur auf dem Switch-Nachfolger möglich.

In "Mario Kart World", einem brandneuen Erlebnis in einer riesigen, miteinander verbundenen Welt, gebt ihr so richtig Gas. Bis zu 24 Fahrer können nahtlos über miteinander verbundene Strecken rasen, die "Mario Kart"-Rennen wie nie zuvor bieten. Ihr könnt am neuen K.-o.-Tour-Modus teilnehmen, bei dem man ohne Boxenstopps über aufeinanderfolgende Strecken und Checkpoints heizt. Gelingt es euch nicht, an jedem Checkpunkt eine ausreichend hohe Platzierung zu erreichen, scheiden ihr aus. Und im Modus Freies Fahren könnt ihr die Welt abseits der Pisten frei erkunden, fahren wohin ihr möchtet und mit einer Gruppe von Freundinnen und Freunden gemeinsam Fotos an malerischen Orten machen.

"Mario Kart World" erscheint simultan zum Launch der Switch 2 am 5. Juni exklusiv für die neue Nintendo-Konsole.