Mario Kart World Direct enthüllt neue Details

Bald lassen Mario und seine Freunde die Reifen rauchen. Doch noch bevor die Ampel auf Grün schaltet, hat die heutige *"Mario Kart World"- Direct-Präsentation** zahlreiche neue Informationen zum Rennspiel enthüllt, das am 5. Juni exklusiv für Nintendo Switch 2 erscheint. Am selben Tag wird auch auch ein Set veröffentlicht, das Nintendo Switch 2 sowie einen Downloadcode für "Mario Kart World" enthält.

Erstmals in der Geschichte der Reihe können ihr durch eine riesige Welt rasen, in der alles miteinander verbunden ist. Ihr fahrt über grasgrüne Ebenen, durch kunterbunte Städte, weite, offene Gewässer und vieles mehr. Die Rennen finden in den verschiedenen Regionen des Kontinents statt und bieten dynamische Wetterbedingungen sowie wechselnde Tageszeiten. Die gesamte Welt ist ihre Rennstrecke, die ihr allein oder zusammen mit ihren Freundinnen und Freunden lokal oder online erkunden könnt.

Ein weitläufiger Kontinent: In "Mario Kart World" fahren, fliegen und driften die Spieler durch eine riesige Welt. Die Strecken des Spiels sind über den ganzen Kontinent verstreut und alle miteinander verbunden, sodass selbst die Wege dazwischen erkundet werden können.

Freies Fahren: Auch abseits der Rennen gibt es in "Mario Kart World" viel zu tun. Im Modus Freies Fahren können es die Fahrer entspannt angehen und die Landschaft abseits der Piste erkunden, ans Meer fahren oder Geheimnisse wie versteckte Münzen entdecken. Wollen sie ihre Fahrfertigkeiten verbessern, müssen sie lediglich nach P-Schaltern Ausschau halten. Drücken sie diese, können sie hunderte Missionen annehmen. Und erspähen sie während ihres Roadtrips einen besonders schönen Ort, haben sie die Möglichkeit, jederzeit ein Foto als Andenken aufzunehmen.

KO-Tour: Im Modus K.-o-Tour gilt es, sich in einer transkontinentalen Rallye ohne Unterbrechungen zu beweisen. Während des Rennens erreichen die Fahrer mehrere Checkpoints – liegt ihre Platzierung beim Passieren unterhalb der angezeigten Grenze, scheiden sie aus. Nebenbei müssen sie allerlei Hindernisse im Blick behalten, die zwischen ihnen und dem ersten Platz liegen, etwa fiese Angriffe von den Hammer-Brüdern und Fahrzeuge, die Kugelwillis schiessen.

Grand Prix: Im Grand Prix-Modus treten ihrin vier Rennen um den ersten Platz an. Die verschiedenen Cups werden auf dem ganzen Kontinent ausgetragen – und erstmals in der "Mario Kart"-Reihe müssen alle Fahrer & Fahrerinnen von einer Strecke zur nächsten fahren. Ein Beispiel: Im ersten Rennen des Pilz-Cups rasen sie zunächst auf der Mario Bros.-Piste um den Sieg. Anschliessend fahren sie von dort weiter zum nächsten Kurs – und tragen so bereits auf dem Weg dorthin das zweite Rennen aus, ehe das dritte auf dem Kurs Kronen-Metropole stattfindet. Und meistern die Spieler jeden Cup, wird womöglich eine gewisse bunte Strecke freigeschaltet …

Schlachtmodus: Der Schlachtmodus ist zurück! In der Ballonschlacht gilt es, die Ballons der Gegner:innen mit Gegenständen zu zerplatzen, während die Spieler im Modus Münzjäger so viele Münzen wie möglich sammeln.

Neue Techniken: Dank des neuen Powersprungs stellen Hindernisse keine Hürden mehr da. Mit diesem Manöver können die Spieler auf Geländern grinden, Angriffen ausweichen und Wandsprünge durchführen. Findige Kartfahrer gelingt es womöglich sogar, Wandsprünge gezielt zu kombinieren, um versteckte Routen zu entdecken. Und ist in einem der verschiedenen Einzelspieler-Modi mal ein Sprung danebengegangen, können sich die Spieler auf Knopfdruck zurücksetzen lassen. Aber Achtung: Auf diese Weise lassen sich zwar Missgeschicke rückgängig machen, doch für die Kontrahentinnen und Kontrahenten läuft die Zeit normal weiter. So kann sich der hart erkämpfte Vorsprung schnell in Luft auflösen.

24 Fahrer: Bis zu 24 Spieler aus der ganzen Welt können sich in Modi wie Grand Prix und K.-o-Tour gemeinsame Rennen liefern – so viele wie noch nie in der Geschichte der "Mario Kart"-Reihe.

Gemeinsam spielen, lokal oder online: "Mario Kart World" bietet verschiedene Möglichkeiten, gemeinsam lokal oder online zu spielen. So können etwa bis zu vier Spieler auf derselben Konsole im geteilten Bildschirm fahren, während das lokale drahtlose Spiel rasante Rennen mit bis zu acht Fahrerinnern und Fahrer (zwei pro Konsole) unterstützt. Online steht den Mario Kart-Fans die Teilnahme an Rennen oder einer Schlacht offen – oder sie treffen sich im Modus Freies Fahren mit ihrer Crew und erkunden nach Herzenslust die riesige Spielwelt. Ist jemand aus ihrer Freundesliste bereits online, können sie nachsehen, wo sich die Person befindet und sofort zu ihr reisen. Gemeinsam können sie einen Roadtrip unternehmen oder mit benutzerdefinierten Regeln gegeneinander Rennen fahren.

Noch mehr Spass mit GameChat: GameChat erweitert das Online-Erlebnis in Mario Kart World. Indem die Spieler das eingebaute Mikrofon von Nintendo Switch 2 nutzen, können sie während der Fahrt mit ihren Mitspielerinnen und Mitspielern sprechen und sogar die Spielbildschirme der anderen im Blick behalten. Mit der GameChat Willkommensaktion haben bis zum 31. März 2026 alle Nintendo Switch 2-Besitzer:innen die Möglichkeit, GameChat zu erleben. Nach diesem Zeitpunkt wird eine Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft benötigt.

CameraPlay: Schliessen die Spieler eine Nintendo Switch 2-Kamera (separat erhältlich) oder eine andere kompatible USB-C-Kamera an ihre Konsole an, wird ihr Gesicht neben ihrem ausgewählten Charakter angezeigt. So können sie die Reaktionen ihrer Freundinnen und Freunde sehen, wenn sie gemeinsam online spielen. Beim lokalen Spielen an derselben Konsole kann die Kamera die Gesichter von bis zu vier Personen erkennen und in "Mario Kart World" abbilden.

Die Strecken: Neben brandneuen Kursen wie der Mario Bros.-Piste, den modernen Strassen der Kronen-Metropole, den verschneiten Pfaden von Aurora-Ausblick oder dem Kino Buu Huu, warten auch Strecken aus früheren "Mario Kart"-Spielen auf die Spieler. Bekannte Kurse, wurden neu gestaltet, um in die weitläufige Welt integriert zu werden und neue Erfahrungen zu bieten.

Die Charaktere: Zahlreiche bekannte Charaktere aus dem Pilz-Königreich stehen zur Auswahl, darunter Mario, Luigi, Peach, Yoshi und Bowser. Wer ein wenig ausgefallener unterwegs sein möchte, kann auch als Gumba, Spike oder Kuh über die Pisten rasen.

Neue Items: Eine Auswahl an neuen und bekannten Items bringt zusätzlichen Pepp in das Renngeschehen. Mit dem Münz-Panzer können die Spieler ihre Kontrahentinnen und Kontrahenten aus der Bahn werfen und Münzen erscheinen lassen, die schrittweise die Geschwindigkeit desjenigen erhöhen, der sie einsammelt. Mit der Eisblume bringen sie Rivalinnen und Rivalen ins Trudeln und mit dem Hammer können sie diese festnageln oder ihnen kurzzeitig den Weg versperren. Der Mega-Pilz lässt die Spieler wachsen, wodurch sie andere Fahrer plätten, und die Feder ermöglicht es ihnen, in neue Höhen zu springen. Nutzen sie Kameks Magie, verwandeln sie ihre Gegner in etwas Überraschendes und lösen noch weiteres Chaos auf der Strecke aus. Je niedriger die Position der Spieler, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie Gegenstände erhalten, die ihnen dabei helfen, das Blatt zu wenden.

Drive-Thru und Roll-Out: Bei Yoshi's können die Spieler einen Boxenstopp einlegen, um die lokale Köstlichkeit zu geniessen: den Turbo-Snack! Diese Bestellungen zum Mitnehmen geben den Spieler einen Geschwindigkeitsschub und schalten gelegentlich sogar Outfits frei, die sie über den Charakterauswahlbildschirm anlegen können.

Weitere Modi: Neben den Rennen und Schlachten gibt es weitere Möglichkeiten, einen freundschaftlichen Wettbewerb in "Mario Kart World" zu entfachen. Im Modus Zeitfahren wartet ein Rennen gegen die Zeit. Die Spieler können hier auch online gegen die Geisterdaten von anderen "Mario Kart"-Fans aus aller Welt antreten. Und im Versus-Rennen passen sie die Regeln selbst an: Sie entscheiden, ob sie zwei, drei oder vier verschiedene Teams bilden und mit einem klassischen Drei-Runden-Regelwerk antreten oder von einer Strecke zur anderen fahren wollen.