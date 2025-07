Mario Kart World: Flotter Auszeichnungstrailer

Nintendo hat einen sehenswerten Auszeichnungstrailer zu "Mario Kart World" veröffentlicht. Diesen solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier wird uns nämlich 30 Sekunden lang kurz, knapp und präzise erklärt, was "Mario Kart World" ausmacht. Wie bei diesem Trailerformat üblich, geschieht dies durch eine flotte Mischung aus In-Game-Sequenzen und den Stimmen der Fachpresse.

In "Mario Kart World", einem brandneuen Erlebnis in einer riesigen, miteinander verbundenen Welt, gebt ihr so richtig Gas. Bis zu 24 Fahrer können nahtlos über miteinander verbundene Strecken rasen, die "Mario Kart"-Rennen wie nie zuvor bieten. Ihr könnt am neuen K.-o.-Tour-Modus teilnehmen, bei dem man ohne Boxenstopps über aufeinanderfolgende Strecken und Checkpoints heizt. Gelingt es euch nicht, an jedem Checkpunkt eine ausreichend hohe Platzierung zu erreichen, scheiden ihr aus. Und im Modus Freies Fahren könnt ihr die Welt abseits der Pisten frei erkunden, fahren wohin ihr möchtet und mit einer Gruppe von Freundinnen und Freunden gemeinsam Fotos an malerischen Orten machen.

"Mario Kart World" erschien am 5. Juni exklusiv für Switch 2.