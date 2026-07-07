Mehr Mario Kart World für die Ohren

Nintendo hat das Musikangebot der Nintendo-Music-App um weitere Stücke aus "Mario Kart World" erweitert. Wie bereits in den vergangenen Wochen stammt auch das neueste Update aus dem Free-Roam-Modus des Rennspiels und ergänzt die stetig wachsende Soundtrack-Sammlung.

Im Mittelpunkt stehen dieses Mal Neuarrangements bekannter Melodien aus älteren Mario-Abenteuern. Hinzugekommen sind unter anderem Musikstücke aus "Super Mario World", "Super Mario Land", "Super Mario Land 2: 6 Golden Coins" sowie "Wario Land: Super Mario Land 3". Insgesamt umfasst das Update elf neue Tracks, darunter verschiedene Overworld-, Ground- und Underground-Themes sowie zwei unterschiedliche Hauptmenüs.

Nintendo veröffentlicht seit Anfang Juni regelmässig neue Free-Roam-Musik für "Mario Kart World". Während der ursprüngliche Soundtrack bereits zahlreiche Rennstrecken und Menüs enthielt, werden die zahlreichen Neuarrangements klassischer Nintendo-Kompositionen stetig kostenlos über Nintendo Music nachgereicht.

Die Nintendo-Music-App steht allen Abonnenten von Nintendo Switch Online ohne zusätzliche Kosten auf Android und iOS zur Verfügung und bietet inzwischen Soundtracks aus zahlreichen Nintendo-Klassikern sowie aktuellen Spielen.