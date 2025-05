Mario Kart World mit Reverse Mode?

Jetzt aufgetauchtes Material legt nah, dass "Mario Kart World" auch über einen Reverse Mode verfügen könnte. Dies wäre das erste Mal in der Geschichte der Reihe.

Bisher konnten Strecken in "Mario Kart" höchstens gespiegelt befahren werden. Da es sich bei "Mario Kart World" jedoch bekanntlich um einen Open-World-Titel handelt, würde ein Reserve Mode jedoch Sinn machen. Nintendo hat sich bislang noch nicht zu dem Thema geäussert, aber nächste Woche um diese Zeit dürften wir diesbezüglich ja um einiges schlauer sein.

In "Mario Kart World", einem brandneuen Erlebnis in einer riesigen, miteinander verbundenen Welt, gebt ihr so richtig Gas. Bis zu 24 Fahrer können nahtlos über miteinander verbundene Strecken rasen, die "Mario Kart"-Rennen wie nie zuvor bieten. Ihr könnt am neuen K.-o.-Tour-Modus teilnehmen, bei dem man ohne Boxenstopps über aufeinanderfolgende Strecken und Checkpoints heizt. Gelingt es euch nicht, an jedem Checkpunkt eine ausreichend hohe Platzierung zu erreichen, scheiden ihr aus. Und im Modus Freies Fahren könnt ihr die Welt abseits der Pisten frei erkunden, fahren wohin ihr möchtet und mit einer Gruppe von Freundinnen und Freunden gemeinsam Fotos an malerischen Orten machen.

"Mario Kart World" erscheint simultan zum Launch der Switch 2 am 5. Juni exklusiv für die neue Nintendo-Konsole.