Mario Kart World mit über 20 Soundtrack-Remixen

Nintendo setzt beim Soundtrack von "Mario Kart World" offenbar teilweise auf Altbewährtes. Das haben Dataminer inzwischen herausgefunden.

Demnach wird "Mario Kart World" über 20 Soundtrack-Remixe aus früheren Teilen bieten. Die bisher bekannte Liste liest sich folgendermassen:

Super Mario Kart

Mario Kart 64

Mario Kart Double Dash

Mario Kart Wii

Mario Kart: Super Circuit

Mario Kart DS

Mario Kart 7

Mario Kart 8

Mario Kart Tour

Super Mario Bros.

Super Mario Bros. 2

Super Mario Bros. 3

Super Mario World

New Super Mario Bros.

New Super Mario Bros. Wii

New Super Mario Bros. U

Super Mario 64

Super Mario Sunshine

Super Mario Galaxy

Super Mario Galaxy 2

Super Mario 3D Land

Super Mario 3D World

Super Mario Odyssey

Yoshi's Island

Super Mario Land 2

Super Mario Land 3

Donkey Kong Country

In "Mario Kart World", einem brandneuen Erlebnis in einer riesigen, miteinander verbundenen Welt, gebt ihr so richtig Gas. Bis zu 24 Fahrer können nahtlos über miteinander verbundene Strecken rasen, die "Mario Kart"-Rennen wie nie zuvor bieten. Ihr könnt am neuen K.-o.-Tour-Modus teilnehmen, bei dem man ohne Boxenstopps über aufeinanderfolgende Strecken und Checkpoints heizt. Gelingt es euch nicht, an jedem Checkpunkt eine ausreichend hohe Platzierung zu erreichen, scheiden ihr aus. Und im Modus Freies Fahren könnt ihr die Welt abseits der Pisten frei erkunden, fahren wohin ihr möchtet und mit einer Gruppe von Freundinnen und Freunden gemeinsam Fotos an malerischen Orten machen.

"Mario Kart World" erscheint simultan zum Launch der Switch 2 am 5. Juni exklusiv für die neue Nintendo-Konsole.