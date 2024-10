Mario & Luigi: Brothership - Neuer Trailer

Ab 7. November heisst es: Alle an Deck für "Mario & Luigi: Brothership" auf Nintendo Switch, ein Inselreise-Abenteuer mit den beiden Brüdern in den Hauptrollen!

Eine mysteriöse Kraft hat die Welt von Konektania in viele verstreute Inseln auseinandergerissen. Jetzt liegt es an Mario und Luigi, diese wieder miteinander zu verbinden. Gemeinsam setzen sie die Segel auf Kapitarbora – halb Schiff, halb Insel – und katapultieren sich mithilfe einer Kanone auf die verschiedenen Inseln, die es zu entdecken gilt. Dabei erkunden sie tropische Regenwälder ebenso wie geschäftige Städte – und treffen auf neue Freundinnen und Freunde wie Connetta und Wattz (der definitiv kein Schwein ist). Doch auch bekannte Gesichter aus dem Pilz-Königreich wie Peach und Bowser unterstützen das Duo auf ihrer Reise.

Um Konektania wieder zu vereinen, ist die Kraft der brüderlichen Bande zwischen Mario und Luigi essenziell. Mit Hilfe der sogenannten Brüderaktionen kann sich das schnurrbärtige Duo beispielsweise in einen Ball verwandeln oder Feuer- und Eiskugeln werfen, um Hindernisse zu schmelzen oder einzufrieren. Im Kampf ermöglichen die Brüderaktionen es den Spielern, mächtige Paar-Attacken wie den Donnerdynamo einzusetzen. So erhalten die rundenbasierten Kämpfe, in denen gut abgestimmte Attacken, Ausweichmanöver und Gegenangriffe die Schlüssel zum Sieg sind, einen dynamischen Twist.

Darüber hinaus geben die neuen Effektstecker den Brüdern zusätzliche Fähigkeiten, die ihnen strategische Vorteile im Kampf bringen. Sie können beispielsweise eine Schockwelle erzeugen, die gleich mehrere Gegner niederstreckt. Die Möglichkeiten sind vielfältig. Neugierige Spieler können mit den verschiedenen Effekten und Effektsteckern experimentieren, um so kreative und effektive Kombinationen zu erschaffen.

Köpfchen ist auch von Luigi gefragt, der seinen Erfindungsreichtum regelmässig einbringt – mit der sogenannten Luigidee, die bei Erkundungen und Bosskämpfen gleichermassen hilfreich ist. Luigis Geistesblitze können zwar unkonventionell sein, aber sie helfen Mario immer wieder, Rätsel zu lösen, Gegenstände einzusammeln und ordentlich Schaden in Kämpfen gegen fiese Gegner zu verursachen.

Am 7. November werden die Segel für ein brandneues Abenteuer gesetzt, wenn "Mario & Luigi: Brothership" für Nintendo Switch erscheint.