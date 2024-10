Neuer Trailer zu Mario & Luigi: Brothership

Nintendo versorgt uns mit einem weiteren Trailer zu "Mario & Luigi: Brothership". Diesen wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Besagter Trailer zu "Mario & Luigi: Brothership" hat den Namen "Making Memories In Concordia". Er stellt uns eine halbe Minute lang vor allem die einzelnen Charaktere des kommenden Rollenspiels vor.

In "Mario & Luigi: Brothership" schippern die beiden Klempner nach Kapitarbora (halb Schiff, halb Insel), um die riesige Welt von Konektania zu erkunden. In der Rolle der beiden Brüder erkunden die Spieler Inseln, auf denen sie mal tropische Regenwälder, mal quirlige Städte vorfinden. Unterwegs treffen sie alte Bekannte aus dem Pilz-Königreich wie Peach und Bowser, aber auch ganz neue Freunde. Es gilt, die Bruderschaft der zwei Helden zu stärken, damit sie keinen Schiffbruch erleiden. Mithilfe praktischer Brüderaktionen überwinden sie Hindernisse und mit mächtigen Paar-Attacken können sie in dynamischen, rundenbasierten Kämpfen den Sieg erringen.

"Mario & Luigi: Brothership" erscheint am 7. November exklusiv für Switch.