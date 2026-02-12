Mario Tennis Fever im Launch-Trailer

Mario und seine Freunde betreten ab heute den Court auf Nintendo Switch 2 und holen in "Mario Tennis Fever" schwungvoll zum Sieg aus. Das grosse Tennisturnier des Pilz-Königreichs hat neue Charaktere, Modi und Spielerfahrungen zu bieten.

Mit 38 spielbaren Tennis-Assen steht die grösste Charakterauswahl in der Geschichte der Reihe zur Auswahl – und einige wie Gumba, Mopsie oder Baby-Wario geben sogar ihr Tennis-Debüt. Sie alle versuchen mithilfe der neuen Fever-Schläger die Oberhand zu gewinnen. Jeder der 30 verschiedenen Schläger besitzt einen einzigartigen Effekt und kann eine verlorengeglaubte Partie drehen. Haben die Spieler ihre FV-Leiste gefüllt, können sie nämlich einen Fever-Schlag entfesseln. So heizen sie ihren Kontrahentinnen und Kontrahenten mit dem Flammenschläger buchstäblich ein, beschwören Gegner mit dem Pokey-Schläger oder hechten dank des Turbo-Schlägers selbst noch zum schwierigsten Ball.