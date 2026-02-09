Mario Tennis Fever: Japanischer Übersichtstrailer

Nintendo hat einen japanischen Übersichtstrailer zu "Mario Tennis Fever" veröffentlicht. Diesen wollen wir euch natürlich niciht vorenthalten.

Hier werden uns über zwei Minuten lang die unterschiedlichen Facetten von "Mario Tennis Fever" in bewegten Bildern vorgestellt. Dabei wird sich etwa den einzelnen Charakteren und der grundlegenden Gameplaymechanik des Sportspiels gewidmet. Der bekannte Mario-Charme ist natürlich ebenfalls an Bord.

Schon im Januar war ein ausführlicher Übersichtstrailer zu "Mario Tennis Fever" veröffentlicht worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Mario Tennis Fever" erscheint am 12. Februar exklusiv für Switch 2.