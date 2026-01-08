Mario Tennis Fever: Der Übersichtstrailer

Spiel, Satz, Superchaos! Mario und seine Freunde stürmen den Platz und liefern sich rasant-sportliche Tennis-Partien, wenn "Mario Tennis Fever" am 12. Februar exklusiv für Nintendo Switch 2 erscheint. Der umfangreiche Übersichtstrailer zeigt neue Einblicke für alle, die sich schon einmal aufwärmen wollen.

Bei den Ballwechseln könnt ihr zwischen 38 spielbaren Charakteren wählen – die meisten in der Geschichte der Reihe. Neben erfahrenen Sport-Assen geben auch Neulinge ihr Debüt auf dem Court, darunter Gumba, die Piranha-Pflanze, Mopsie, Baby Wario und Baby Waluigi. Auf dem Platz nutzen sie bewährte Techniken wie Topspins, Slices und Lobs, um ihre Gegner auf Trab zu halten.

Zusätzlichen Pepp erfahren die Matches dank der neuen Fever-Schläger. Jeder der 30 verschiedenen Schläger bietet eigene Spezialfähigkeiten, die eine scheinbar ausweglose Partie noch wenden können. So verwandelt der Eisschläger Teile des Platzes in eine spiegelglatte Tundra, der Mini-Pilz-Schläger lässt die Gegner auf mundgerechte Grösse schrumpfen und der Schattenschläger erstellt einen Doppelgänger des eigenen Charakters. Sobald die FV-Leiste gefüllt ist, lässt sich der Fever-Schlag auf den Gegner entfesseln – der den Schuss mit dem richtigen Timing aber auch postwendend zurückschicken kann. Die Auswirkungen blühen dem Spieler bzw. der Spielerin, der oder die den Ball aufs eigene Spielfeld treffen lässt.

"Mario Tennis Fever" bietet ausserdem neue und wiederkehrende Spielmodi für Tennis-Neulinge ebenso wie für geübte Profis. Im Modus "Missionstürme" meistert ihr eine Reihe von Herausforderungen, um euch an die Spitze zu spielen. In "Spezialmix" gilt es, auf Plätzen mit unkonventionellen Regeln zu spielen – wie Ringeschiessen, bei dem Bälle mit Präzision durch Ringe geschlagen werden müssen, oder dem Waldplatz, bei dem der Platz erweitert wird, indem Piranha-Pflanzen mit Tennisbällen gefüttert werden. Im "Wunderplatz"-Modus wiederum erlebt ihr von Super Mario Bros. Wonder inspirierte Wundereffekte, die euch zum Staunen bringen.

Wer die Grundlagen des Tennisspiels erlernen oder seine Techniken gezielt verfeinern will, hat dazu im „Abenteuermodus“ die Gelegenheit. In diesem Modus für Einzelspieler verwandeln mysteriöse Monster neben Mario auch Luigi, Prinzessin Peach, Wario und Waluigi in Babys. Um sich wieder zurückverwandeln zu können, müssen sie ihre Tennisfähigkeiten erneut von der Pike auf lernen.

Auch bekannte Modi kehren zurück, darunter das "Turnier", bei dem die Plauderblume den Spielkommentator mimt. In verschiedenen Online-Modi wie dem "Online-Spiel" könnt ihr eine lockere Partie mit eigenen Regeln starten oder euch im "Rang-Match" mit anderen messen. "Mario Tennis Fever" unterstützt zudem die GameShare-Funktion: Besitzt eine Person "Mario Tennis Fever" für Nintendo Switch 2, können bis zu drei weitere Spieler über die drahtlose lokale Verbindung mit ihrer Nintendo Switch 2 oder Nintendo Switch mitspielen.

Für die Extraportion Authentizität sorgt ausserdem der "Realmodus": Hier schwingt ihr den Schläger, indem ihr die Bewegungssteuerung der Joy-Con 2-Controller nutzt. Passend dazu erscheinen zur Veröffentlichung des Spiels die ersten Joy-Con 2-Controller in neuen Farben: Hellviolett und Hellgrün. Vorbestellungen sind ab sofort im My Nintendo Store möglich.

Ab dem 12. Februar sorgen Mario und seine Freunde in "Mario Tennis Fever" für rasante Action auf dem Tennis-Platz – exklusiv auf Nintendo Switch 2.