Frühes Bewegtbild aus Marvel 1943: Rise of Hydra geleaked

"Marvel 1943: Rise of Hydra" wurde vor knapp vier Jahren angekündigt, Entwicklerstudio Skydance New Media und Publisher Plaion hielten sich bisher jedoch mit Informationen und Gameplay zu dem Action-Adventure zurück. Eigentlich war der Release für Weihnachten 2025 vorgesehen, allerdings wurde dieser auf 2026 verlegt. Während wir also noch warten müssen, ist im Internet nun ein interessanter Clip aufgekommen, der aus einer frühen Entwicklungsphase von "Marvel 1943: Rise of Hydra" stammen soll.

Zu sehen ist der Held Black Panther, wie er sich in einer Bar akrobatisch durch mehrere bewaffnete Soldaten kämpft. Da sämtliche bisher gezeigten Trailer kein Gameplay zeigen, ist dies möglicherweise ein erster Blick auf Gameplay, wenn auch in einer frühen Fassung und aus einer ungewohnten Kameraperspektive. Darüber hinaus gibt es auch Bilder zu sehen, die laut dem bekannten Leaker MP1st von einem beteiligten Entwickler stammen. Die Qualität lässt auf eine spätere Version des Spiels als das oben zu sehende Video schliessen. Die Bilder zeigen ebenfalls Black Panther und demnach nicht die anderen drei Protagonisten des Spiels: Steve Rogers/Captain America, Nanali und Gabriel Jones.

