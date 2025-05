Marvel 1943: Rise of Hydra verspätet sich

Eigentlich sollte "Marvel 1943: Rise of Hydra" noch in diesem Jahr veröffentlicht werden. Aber daraus wird leider nichts, wie Skydance Games jetzt bekanntgegeben hat.

Neues Releasefenster für "Marvel 1943: Rise of Hydra" ist demnach Anfang 2026. In einer Erklärung heisst es, dass die zusätzliche Zeit den Entwicklern mehr Feintuning erlaube. Am Ende wolle man schliesslich das bestmögliche Spielerlebnis veröffentlichen.

In den Wirren des Krieges prallen in "Marvel 1943: Rise of Hydra" Welten aufeinander. Captain America und Azzuri, der Black Panther der 1940er Jahre, müssen ihre Differenzen überwinden und eine Allianz bilden, um sich ihrem Feind zu stellen. An der Seite von Gabriel Jones von den Howling Commandos und Nanali, einer Spionin im besetzten Paris, müssen sie sich verbünden, um ein Komplott zu stoppen, das die Verwüstungen des Zweiten Weltkriegs in den ultimativen Aufstieg von Hydra zu verwandeln droht.

"Marvel 1943: Rise of Hydra" ist für noch nicht näher spezifizierte Konsolen und den PC in Entwicklung.