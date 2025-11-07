Marvel 1943: Rise of Hydra wieder verschoben

Skydance New Media hat "Marvel 1943: Rise of Hydra" erneut verschoben. Ein offizielles Statement dazu liegt bereits vor.

Einen neuen Releasetermin für "Marvel 1943: Rise of Hydra" nennt Skydance New Media gleichzeitig leider nicht. Eigentlich sollte das Action-Adventure Anfang 2026 erscheinen, nachdem es ganz ursprünglich sogar schon in diesem Jahr soweit sein sollte. Das offizielle Statement von Skydance New Media zu dem Thema sieht so aus:

"Bei Skydance Games ist es unser Ziel, unvergessliche Premium-Spiele zu entwickeln, die den Charakteren und Welten, mit denen wir arbeiten dürfen, gerecht werden. Marvel 1943: Rise of Hydra ist ein ehrgeiziges Projekt, und wir sind entschlossen, sicherzustellen, dass es den Qualitätsansprüchen unseres Teams, unserer Spieler und unserer Fans gerecht wird. Um unsere Vision für Marvel 1943: Rise of Hydra vollständig zu verwirklichen, haben wir beschlossen, den Veröffentlichungstermin auf nach Anfang 2026 zu verschieben. Wir sind dankbar für die Leidenschaft und Unterstützung der Community und der Spieler auf der ganzen Welt. Das Team arbeitet hart daran, etwas wirklich Besonderes zu schaffen, und wir freuen uns darauf, euch im Laufe der Entwicklung mehr darüber zu erzählen."

"Marvel 1943: Rise of Hydra" ist für noch nicht näher spezifizierte Konsolen und den PC in Entwicklung.