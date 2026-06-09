Marvel 1943: Rise of Hydra erneut verschoben

Entwickler Paramount Game Studio hat den Release von "Marvel 1943: Rise of Hydra" erneut nach hinten verschoben. Eigentlich sollte das Action-Adventure noch in diesem Jahr veröffentlicht werden.

Neues Releasefenster für "Marvel 1943: Rise of Hydra" ist demnach das nächste Jahr. Das offizielle Statement von Shawn Kittelsen, Senior Vice President und Head of Creative & Production bei Paramount Games Studio, zu dem Thema liests ich folgendermassen:

"Wir arbeiten weiter an der Entwicklung, aber Amy [Hennig] und das Team haben hohe Ansprüche an die Qualität, die sie erreichen wollen. Sie sind ein relativ kleines Team, wenn man bedenkt, dass sie Triple-A-Qualität liefern. Was ihr in den bisherigen Videos gesehen habt, entspricht dem Aussehen des Spiels, und wir entwickeln es mit einem Bruchteil der Ressourcen, die bei anderen Triple-A-Spielen desselben Genres zum Einsatz kommen, und versuchen wirklich, ein neues Entwicklungsmodell voranzutreiben, das viel verantwortungsbewusster und nachhaltiger ist."

"Marvel 1943: Rise of Hydra" war bereits im November 2025 verschoben worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Marvel 1943: Rise of Hydra" ist für noch nicht näher spezifizierte Konsolen und den PC in Entwicklung.