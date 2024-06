Fehlender Kämpfer in Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics

Capcom hat "Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics" im Rahmen der letzten Direct-Folge erstmals offiziell vorgestellt. Heute erfahren wir, dass ein Kämpfer in der westlichen Fassung fehlen wird.

So hat Capcom mittlerweile offiziell bestätigt, dass Norimaro nicht in der westliche Version von "Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics" vorzufinden sein wird. Er ist lediglich in der japanischen Fassung vorhanden.

Die "Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics" umfassen folgende sechs Prügelspiele:

X-Men vs. Street Fighter

Marvel vs. Capcom 2: New Age of Heroes

The Punisher

Marvel vs. Capcom 2 - X-Men Children of the Atom

Marvel Super Heroes

Marvel Super Heroes vs. Street Fighter

Ausserdem werden zusätzliche Verbesserungen, wie etwa benutzerdefinierte Match- und Zuschauerfunktionen, ein Museum, ein Musikplayer, diverse Anzeigefilter, Special Moves auf Knopfdruck und einiges mehr geboten.

Die "Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics" erscheinen noch in diesem Jahr für PS4, Switch und den PC.