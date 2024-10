Update für die Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics

Capcom hat Update 1.0.2 für die "Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics" veröffentlicht. Wir erfahren gleichzeitig auch, was sich damit ändert.

Demnach widmet sich Update 1.0.2 für die "Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics" vor allem der Beseitigung von Fehlern. Welche das genau sind, können wir in den englischen Patchnotes nachlesen.

Die "Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics" umfassen folgende sechs Prügelspiele:

X-Men vs. Street Fighter

Marvel vs. Capcom 2: New Age of Heroes

The Punisher

Marvel vs. Capcom 2 - X-Men Children of the Atom

Marvel Super Heroes

Marvel Super Heroes vs. Street Fighter

Ausserdem werden zusätzliche Verbesserungen, wie etwa benutzerdefinierte Match- und Zuschauerfunktionen, ein Museum, ein Musikplayer, diverse Anzeigefilter, Special Moves auf Knopfdruck und einiges mehr geboten.

Die "Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics" erschienen am 12. September für PS4, Switch und den PC. Microsofts Xbox One wird im Laufe des nächsten Jahres versorgt.