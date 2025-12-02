Marvel Cosmic Invasion: Umfangreiches Gameplay

Publisher DotEmu und Entwickler Tribute Games haben ausführliche Gameplay-Impressionen aus "Marvel Cosmic Invasion" veröffentlicht. Diese solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier ist nämlich über 14 Minuten lang zu sehen, was spielerisch von "Marvel Cosmic Invasion" zu erwarten ist. Der inhaltliche Fokus liegt dabei vor allem auf Spider-Man und Iron Man, aber wir können uns natürlich gleichzeitig auch ein gutes Bild von der Spielwelt machen.

Im November war bereits das Intro von "Marvel Cosmic Invasion" veröffentlicht worden. Zuvor hatte man schon eine physische Deluxe Edition angekündigt. Unsere damalige News zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Marvel Cosmic Invasion" erschien gestern für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch, Switch 2 und PC.